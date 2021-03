هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل "الشطة".. 3 ردود فعل شائعة

★ ★ ★ ★ ★

اختصاصية تغذية: يمكن استخدامها في النظام الغذائي لزيادة استهلاك الطاقة

بصرف النظر عن الاضطرار إلى تناول كوب من الحليب لتهدئة هذا الحريق المشتعل في فمك بعد تناول أي طعام مغموس في الصلصة الحارة أو الشطة.. هل تعرف ماذا يمكن أن يحدث لجسمك بعد تناولها؟

تشرح اختصاصية التغذية المعتمدة، ماريان واليش سببَ وكيفية حدوث ثلاثة ردود فعل شائعة جدًّا بعد تناول الصلصة الحارة؛ بحسب موقع This, Not That"" الأمريكي.

تقول واليش: "عندما نستهلك الصلصة الحارة، تحدث عدة أشياء في الجسم":

1."لسانك يحترق"

تقول واليش إن هذا الإحساس يعزى إلى مادة الكابسيسين، وهو مكون نشط في الفلفل الحار.

وتضيف: "عندما نأكل الصلصة الحارة، يصيب الكابسيسين الناقلات العصبية الموجودة في اللسان وتُرسَل إشارات الألم إلى الدماغ".

وتشير "والش" وفق "سبوتنيك عربي" إلى أن "الشعور الحارق الذي نشعر بها خلال تناول البهارات؛ هو مجرد تصور بأن لساننا يحترق بينما في الواقع براعم التذوق لدينا سليمة".

2. ارتفاع حرارة الجسم وضربات القلب

تقول "والش" إن درجة حرارة الجسم الأساسية ترتفع بالفعل في عملية تسمى التوليد الحراري، وتساهم في زيادة مؤقتة في معدل الأيض؛ وذلك بعد تناول الصلصة الحارة.

3. التعرق والتنفس بسرعة

تقول "والش": "إذا كانت الصلصة الحارة حارة بدرجة كافية؛ فقد تبدأ في التعرق أو التنفس بسرعة".

وتضيف أن "هاتين فقط طريقتان يبرد بهما الجسم من تلقاء نفسه. وقد تحدث زيادة في إفراز اللعاب والمخاط أيضًا".

الآثار الإيجابية لتناول الصلصة الحارة

يشير تحليل يحتوي على 90 دراسة، إلى أن الكابسيسين، المكون الطبيعي في الفلفل الحار، قد يساعد الناس على حرق 50 سعرة حرارية إضافية في اليوم.

وتقول "والش": "لقد لوحظ أيضًا أن الاستهلاك المنتظم يقلل بشكل كبير من الأنسجة الدهنية في البطن، ويكبح الشهية، ويقلل من استهلاك الطاقة بشكل عام".

وتضيف": "على الرغم من عدم اعتبار الصلصة الحارة حلًّا سحريًّا؛ إلا أنه يمكن استخدام الصلصة الحارة في النظام الغذائي وزيادة استهلاك الطاقة".