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وزير صحة ألمانيا: نحن بحاجة إلى إغلاق صارم يستمر ما لا يقل عن 10- 14 يومًا

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وزير صحة ألمانيا: نحن بحاجة إلى إغلاق صارم يستمر ما لا يقل عن 10- 14 يومًا وزير صحة ألمانيا: نحن بحاجة إلى إغلاق صارم يستمر ما لا يقل عن 10- 14 يومًا
"بنس": للحد من الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا

وزير صحة ألمانيا: نحن بحاجة إلى إغلاق صارم يستمر ما لا يقل عن 10- 14 يومًا

قال وزير الصحة "ينس شبان": إن ألمانيا بحاجة إلى إغلاق صارم يستمر ما لا يقل عن 10- 14 يومًا؛ للحد من الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، والذي تغذيه سلالة أكثر عدوى من الفيروس؛ وفق "سكاي نيوز".

وأعلنت هيئة مكافحة الأمراض في البلاد -معهد روبرت كوخ- عن تسجيل 20472 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ"كوفيد-19" و157 حالة وفاة إضافية السبت.

وقال رئيس المعهد: إن ألمانيا قد تشهد ما يصل إلى 100 ألف إصابة يوميًّا، إذا استمرت الإصابات في الارتفاع بشكل كبير.

وقد قاوم حكام الولايات الألمانية الست عشرة هذا الأسبوع، فرض قواعد أكثر صرامة طالَبَ بها خبراء طبيون، كما رفضت بعض الولايات تطبيق خطة أطلق عليها "مكابح الطوارئ" والتي تم الاتفاق عليها سابقًا مع المستشارة أنغيلا ميركل، عندما يرتفع عدد الحالات الأسبوعية إلى أكثر من 100 لكل 100 ألف نسمة.

وقال "شبان" في اجتماع عام أمس السبت: "إذا نظرنا إلى الإحصاءات؛ فإننا نحتاج إلى 10- 14 يومًا أخرى -على الأقل- من تقليل جهات المخالطة والتحركات بشكل صحيح، و"الإغلاق"، إذا كنتم تريدون تسميته هكذا، كما كان في عيد الفصح العام الماضي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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