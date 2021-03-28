أخبار عاجلة

اقتصاديون وباحثون: "شريك السعودية" يؤكّد تصميم ولي العهد على بناء اقتصاد متين -
జనగామ ఎమ్మెల్యే ముత్తిరెడ్డి యాదగిరిరెడ్డి కబ్జా లీలలు || ABN Big Story || ABN Telugu -
Mamata Banerjee Leads Padyatra In Bhagabeda Of Nandigram | ممتا بنرجی کی نندی گرام میں پدیاترا -
İzlanda'da patlayan volkanın önünde voleybol maçı -
Chăm sóc vườn cây ăn trái mùa nắng nóng | THDT -
Я повішуся перед воротами суду, – лучанин, якого хочуть виписати з квартири -
Nuevos Galaxy Buds Pro -
WCPO 9 News Headlines -
Yonex Astrox 88 Pro Badminton Rackets Technology Video -
Enea Zastal BC - PGE Spójnia | zapowiedź serii #EnergaBasketLiga #PLKPL -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. البرازيل تسجّل 3438 وفاة جديدة و41 ضحية بمصر

Print
كورونا.. البرازيل تسجّل 3438 وفاة جديدة و41 ضحية بمصر كورونا.. البرازيل تسجّل 3438 وفاة جديدة و41 ضحية بمصر
خلال الـ24 ساعة الماضية.. 482 إصابة إضافية بكوريا الجنوبية

كورونا.. البرازيل تسجّل 3438 وفاة جديدة و41 ضحية بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس تسجيل 85948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3438 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 12 مليونًا و490362 إصابة بفيروس كورونا، كما ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 310550 شخصًا.

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19 )، و41 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 199364 من ضمنهم 152642 حالة تم شفاؤها، و11845 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 101.757 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1.722.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 3 دول.. مصر تسجل 693 إصابة و506 بكوريا الجنوبية و11 حالة بالصين

كورونا في 3 دول.. مصر تسجل 693 إصابة و506 بكوريا الجنوبية و11 حالة بالصين

كورونا في 3 دول.. مصر تسجل 693 إصابة و506 بكوريا الجنوبية و11 حالة بالصين

كورونا في 3 دول.. مصر تسجل 693 إصابة و506 بكوريا الجنوبية و11 حالة بالصين

التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براغ ومصرع شخصين على متنها

التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براغ ومصرع شخصين على متنها

التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براغ ومصرع شخصين على متنها

التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براغ ومصرع شخصين على متنها

شبكة عيون الإخبارية