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"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

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"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق "الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق
يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.. ورياح نشطة تتسبّب في ارتفاع الموج بالسواحل

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ يصاحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق: الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كذلك يُتوقع تأثر سواحل: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، وسواحل المنطقة الشرقية، برياح نشطة تتسبّب في ارتفاع الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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