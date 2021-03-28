الطفيلي: المذاهب يؤسسها المجرمون وحزب الله هو المؤامرة

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جي بي سي نيوز :- شن الشيخ الشيعي اللبناني، صبحي الطفيلي، هجوما عنيفا على "حزب الله" وعلاقته بإيران، معلقا على سرديتي "المؤامرة" و"حماية المذهب".

وفي مقطع فيديو "خطبة جمعة"، بعنوان "شيعة لبنان وفساد السلطان الفارسي"؛ اتهم الطفيلي حزب الله بأنه "هو المؤامرة" قبل الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الطفيلي أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتآمران ضد لبنان بحكم العداء؛ متسائلا عن علاقة ذلك مع "السماح بالسرقة والنهب والفساد"، الذي أوصل البلاد إلى "حافة الهاوية".

وعلّق الطفيلي على ذريعة "حماية المذهب" في تبرير موالاة الحزب ودعم مساره في الوسط الشيعي.

وقال: "المذاهب، بشكل عام، يؤسسها المجرمون والقتلة واللصوص وعباد الدنيا، أتباع الشيطان"، وتوجه إلى متابعيه بالقول: "إن كنتم سنة أو شيعة، لا تخدعكم المذاهب، ولنرجع كلنا مسلمين"، مشددا على ضرورة التيقظ قبل السقوط في أتون حرب أهلية.

تجدر الإشارة إلى أن الطفيلي كان أول أمين عام لحزب الله، وذلك خلال عامي 1983 و1984، لكن خلافات بدأت مطلع التسعينيات انتهت بفصله عام 1998.

وزعم الطفيلي في "خطبته" بأن حزب الله "يعرف كل من سرقوا البلد"، وطالبه بمشاركة الشعب في المطالبة بحقوقه كاملة، واقترح أن يدعم الحزب حكومة من "الأشراف نظيفي اليد" على أن لا يكون فيها أي شيعي، حتى لا تحسب عليه؛ وأن يراقب أداءها عن قرب.

وأضاف أن الحزب إن لم ينحز إلى لبنان وشعبه فإنه يثبت "عمالته لعقل فارسي دنيء"، متهما طهران بالعمل على تدمير البلاد، وعموم المنطقة.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من حزب على تصريحات الطفيلي، الذي لطالما وجه اتهامات مشابهة للحزب ولطهران.

عربي 21