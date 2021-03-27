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"شرطة الشرقية" تلقي القبض على أحد أطراف حادثة اعتداء شهدته ساحة لـ(الفود ترك) بالخُبر

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"شرطة الشرقية" تلقي القبض على أحد أطراف حادثة اعتداء شهدته ساحة لـ(الفود ترك) بالخُبر "شرطة الشرقية" تلقي القبض على أحد أطراف حادثة اعتداء شهدته ساحة لـ(الفود ترك) بالخُبر
جارٍ متابعة إجراءات توقيف الآخرين وإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرُّض شخص للاعتداء بإحدى ساحات العربات المتنقلة (فود ترك) بمحافظة الخُبر بتاريخ 13/ 8/ 1442هـ، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة المحافظة الواقعة في حينه، وتمكنت -بفضل الله- من القبض على أحد الأطراف المشاركة في الاعتداء، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجارٍ متابعة إجراءات القبض على الآخرين، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة المنطقة الشرقية شرطة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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