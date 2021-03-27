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في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض المؤشرات الوبائية والخدمات الصحية

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"العبدالعالي" يتناول خريطة الإصابات الأسبوعية وأبرز الاستفسارات الشائعة

في مؤتمر اليوم عن مستجدات

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 15 شعبان المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمؤشرات الوبائية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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