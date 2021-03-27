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شاهد من مكة: ناقة تستقر فوق سيارة شاب على طريق "القشبة - الصدر".. ونجاة السائق

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بعد الاصطدام بها.. وأحدثت تلفيات جسيمة

شاهد من مكة: ناقة تستقر فوق سيارة شاب على طريق

نجا شاب مساء اليوم, بعد أن اعترضته ناقة سائبة على طريق "القشبة - الصدر" شرقي مكة المكرمة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن شابًّا في العشرينيات من عمره كان في طريق "القشبة-الصدر" شرقي مكة المكرمة، وفوجئ بـ"ناقة سائبة" تعترضه في الطريق؛ ما أدى إلى الاصطدام بها؛ لتستقر فوق سيارته محدثة تلفيات جسيمة، فيما نجا الشاب بأعجوبة من موت محقق بفضل الله.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث على الفور بعد تلقيها البلاغ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

واستعاد الأهالي مطالبهم المتمثلة في ردع أصحاب الإبل المنتشرة على أجزاء واسعة من الطريق، معرِّضين حياة وأرواح سالكي الطريق إلى الموت بفعل تلك الإبل التي تسرح وتمرح دون حسيب أو رقيب.

ولفت الأهالي إلى أن طريق "القشبة-الصدر" طريق قديم، لا يزال يشكّل خطرًا على أرواح البشر، وهو طريق بدون حماية، وبمسار واحد في الاتجاهين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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