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"النقل" تواصل تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على طرق منطقة نجران

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"النقل" تواصل تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على طرق منطقة نجران "النقل" تواصل تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على طرق منطقة نجران
تضم إجمالي أطوالها نحو 2923 كيلومترًا إضافة إلى 87 جسرًا

تواصل وزارة النقل تنفيذ عددٍ من الأعمال التي تُسهم في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها في منطقة نجران، والتي تضم شبكة طرق يبلغ إجمالي أطوالها نحو2923 كيلومترًا، بالإضافة إلى 87 جسرًا.

وجاء تنفيذ الأعمال في إطار أعمال الصيانة الدورية على طرق المنطقة التي تقوم خلالها فرق الوزارة بفحص الطرق وتحديد احتياجاتها بعد إجراء العديد من الدراسات والاختبارات عليها.

وكانت وزارة النقل قد نفذت العديد من المشروعات الهادفة لتعزيز مستوى السلامة المرورية على الطرق في منطقة نجران.

حيث تضمنت الأعمال تركيب أكثر 62 ألف وحدة من العلامات الأرضية، وتركيب 1257 لوحة إرشادية، وتنفيذ دهانات أرضية بطول 475 كم، وتنفيذ سياج عالي الشد بطول 248 كم، وتنفيذ الاهتزازات التحذيرية بطول 1846 كم.

يُذكر أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وتنفيذها وفق الخطة التشغيلية المعدة لها حتى يتم إنجاز كل المشروعات بأعلى معايير الجودة، كما تؤكد الوزارة حرصها على تعزيز كفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعّالة للمستفيدين، بما يحقق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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