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تأجيل " القمة الثلاثية " تضامناً مع ضحايا القطارين بمصر

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تأجيل " القمة الثلاثية " تضامناً مع ضحايا القطارين بمصر تأجيل " القمة الثلاثية " تضامناً مع ضحايا القطارين بمصر

 المدينة نيوز :- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية المزمع عقدها السبت في بغداد إلى “القريب العاجل” تضامنا مع ضحايا تصادم قطارين في .
وتحدث الكاظمي عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقاد القمة الثلاثية.

جي بي سي نيوز

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