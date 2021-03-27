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تحرك مؤخرة ودفة سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس

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تحرك مؤخرة ودفة سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس تحرك مؤخرة ودفة سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس
"ربيع" توقع انزلاقها من مكانها في أي وقت

تحرك مؤخرة ودفة سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس

ذكر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن جهود طرد سفينة حاويات عملاقة كانت تسد قناة السويس سمحت لمؤخرتها ودفتها بالتحرك، اليوم (السبت)، لكن لم يتضح متى يمكن إعادة تعويمها.

وقال "ربيع للصحفيين: "بدأت مؤخرة السفينة بالتحرك في اتجاه السويس، وكانت تلك علامة إيجابية حتى الساعة 11 مساءً (2100 بتوقيت جرينتش) ليلاً، لكن المد انخفض بشكل كبير وتوقفنا".

وتوقع أن تنزلق السفينة في أي وقت وتتحرك من مكانها.

وعبر "ربيع" عن أمله في ألا يكون من الضروري اللجوء إلى إخراج بعض الحاويات البالغ عددها 18.300 حاوية من السفينة لتخفيف حمولتها، لكن المد والرياح العاتية تعقد جهود تحريرها، وفقاً لـ"رويترز".

وأزالت الجرافات حوالي 20 ألف طن من الرمال من حول قوسها بحلول أمس، وأشارت شركة هولندية تعمل على تحرير السفينة، إلى أنه قد يتم تحريرها بحلول بداية الأسبوع المقبل إذا نجحت زوارق القطر الأثقل والجرف والمد العالي في إزاحتها.قناة السويس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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