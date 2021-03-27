الاردن : الاسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار الوبائي

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جى بي سي نيوز :- قال مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس ان المؤشرات الوبائية تشير الى ان الاسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار في الموجه الثانية من الوباء.

واضاف الدكتور شركس اليوم الجمعة ان هناك انخفاضا في العدد التراكمي الاسبوعي ولأول مرة منذ 8 اسابيع حيث انخفض العدد بين الاسبوع الحالي والاسبوع السابق بأكثر من 300 حالة، وفق "بترا" .

واشار الى انخفاض عدد الحالات ونسبة الايجابية لهذا اليوم ولكن بقي عدد الوفيات مرتفعا للأسف.

ودعا الدكتور شركس الى التفاؤل بحذر و ضرورة الاستمرار بالالتزام و التباعد الجسدي وعدم التجمع وحضور المناسبات واستعمال وسائل الوقاية لكسر سلسلة العدوى ونوه الدكتور شركس الى ان مسيرة الوباء في الدول الأخرى تدعو للحذر حيث حصلت مفاجئات ادت إلى انتكاسة وعادت الحالات الى الارتفاع_