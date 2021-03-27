خلال 152 عامًا.. قصص 9 إغلاقات لقناة السويس

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رياح وجنوح.. وتصادم وحروب عالمية

مع متابعة العالم لأزمة إغلاق قناة السويس حاليًّا، ومحاولة تعويم سفينة الحاويات الجانحة "إيفر غيفن"، يرصد تقرير إخباري قصص 9 مرات أغلقت فيها القناة خلال عمرها الممتد لـ152 عامًا.

ويقول موقع "سكاي نيوز عربية": رغم أن توقعات الخبراء حتى الآن لا ترى أن هذه الأزمة ستتجاوز اليومين، وسط أحاديث عن وصول فرق إنقاذ متخصصة إلى الممر الملاحي لمساعدة السفينة على العودة إلى مسارها؛ إلا أن استمرار تعطل الحركة الملاحية لمدة أكثر من يومين قد يعيد حسابات الخطوط الملاحية العالمية، خاصة أنه يمرّ بقناة السويس نحو 12 بالمئة من حركة التجارة العالمية.

كم مرة تم إغلاق قناة السويس في وجه الملاحة الدولية؟

يقول التقرير: إنه منذ افتتاحها عام 1869 تعرضت قناة السويس للإغلاق 9 مرات، كان بعضها بسبب الحروب أو الأزمات السياسية، وبعضها الآخر بسبب جنوح سفينة أو ناقلة أو بسبب العوامل الجوية.

*الإغلاق الأول عام 1882

المرة الأولى التي أغلقت فيها قناة السويس أمام حركة الملاحة وعبور السفن، كانت بعد افتتاح قناة السويس بـ13 عامًا، وذلك في أعقاب الثورة العرابية في عام 1882، نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد والمقاومة العرابية لمنع الاحتلال الإنجليزي لمصر، ودام الأمر لمدة يومين.

*المرة الثانية كانت في 10 يونيو 1885، عندما اصطدمت كراكة مع سفينة، وأدّى ذلك إلى غرق الكراكة وتعطّلت الملاحة 11 يومًا.

*والثالثة في 2 سبتمبر 1905 عند الكيلو 18، عندما اصطدمت سفينتان؛ ما أدّى إلى اشتعال النار في إحديهما، وتسبّبت هذه الحادثة في تعطيل الملاحة 10 أيام.

*الإغلاق الرابع خلال الحرب العالمية الأولى

والمرة الرابعة كانت في فبراير 1915؛ حيث توقّفت الملاحة في القناة بسبب الحرب العالمية الأولى وغرق عدد من السفن في بوغاز بورسعيد.

*الحرب العالمية الثانية

والخامسة أثناء الحرب العالمية الثانية في الفترة من 28 أغسطس 1940 إلى 27 يوليو 1942.

*والسادسة كانت في سبتمبر 1952 بسبب غرق إحدى السفن عند الكيلو 85 في القطاع الشمالي بالقرب من مدينة بورسعيد.

*العدوان الثلاثي

والسابعة بسبب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 حين أغرق داخلها 48 سفينة وقاطرة وقطعة بحرية، وأعيد افتتاحها في عام 1957.

*نكسة يونيو 1967

وكان الإغلاق الثامن هو أطولها، عقب حرب 5 يونيو 1967، وهو ما تسبب في توقف قناة السويس ومنع مرور السفن فيها لمدة 8 سنوات، بدأت من 5 يونيو 1967 إلى 4 يونيو 1975، وهي الفترة التي تكبد العالم فيها خسائر فادحة بسبب إغلاقها؛ مما اضطر السفن إلى اللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح والمرور حول إفريقيا، حتى افتتحها الرئيس الراحل أنور السادات في 5 يونيو 1975 بعد توقيع اتفاقية فض الاشتباك الثاني بين مصر وإسرائيل.

الآن الإغلاق التاسع

وتسبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" صباح الثلاثاء الماضي، في الإغلاق الحالي وهو التاسع في تاريخها.

ممر عالمي

وصف نائب رئيس هيئة قناة السويس الأسبق وائل قدور، قناة السويس بأنها "ممر عالمي فريد.. يمر به نحو 10 بالمئة من حجم التجارة العالمية، و22 بالمئة من تجارة الحاويات".

وقال عميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم محيي السايح: إنَّ قناة السويس توفر بين 8 إلى 11 يومًا أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا، بالمقارنة بما ستستغرقه إذا ما أخذت الخط الملاحي التقليدي المار بطريق رأس الرجاء الصالح.