واشنطن تدين الهجمات التي يشنها نظام الأسد والغارات الجوية الروسية على حلب وإدلب

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جي بي سي نيوز:- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين: “ندين بشدة الهجمات المدفعية التي يشنّها النظام السوري والغارات الجوية الروسية التي قتلت مدنيين في غرب حلب وإدلب أمس”.

وأضافت: “الغارات الجوية الروسية ضربت إدلب بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وتعريض وصول المساعدات الإنسانية الملحة للخطر”.

وتابعت القول: “لا يزال باب الهوى المعبر الحدودي الإنساني الوحيد المرخص من قبل الأمم المتحدة في سوريا ولا يزال الطريق الأكثر كفاءة وفعالية لتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة لحياة ما يقرب من 2.4 مليون سوري كل شهر”.

وكالات