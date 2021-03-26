أخبار عاجلة

Fushata e PD/ Rama: Grumbullime absurde të papërgjegjshme, kanë karakter të dobët - -
ENE MENE BU - 2012. Jamina zeigt ihr Kuscheltier | Mehr auf KiKA.de -
नंदीग्राम में Mamata Banerjee के सामने BJP कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्रीराम के नारे… -
TMC, BJP Approach EC; TMC Claims Criminals In Nandigram, BJP Wants Prohibitory Orders On April 1 -
TP.HCM: Nhảy cầu rồi bơi về nhà ngủ mặc đội cứu hộ lặn tìm cả đêm | THDT -
انطلاق المؤتمر الدولي التاسع للموارد المائية والبيئة الجافة -
FLEXIBILIZAÇÃO: GOIÂNIA VAI ADOTAR MODELO DE ABERTURA POR ZONAS -
BIG SALES! Live Ukulele Showroom! -
Câmara homenageia ribeirinhos e Dia da Água - 29/03/21 -
Família se despede de paciente que fugiu do HU - Tribuna da Massa (29/03/2021) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

واشنطن تدين الهجمات التي يشنها نظام الأسد والغارات الجوية الروسية على حلب وإدلب

Print
واشنطن تدين الهجمات التي يشنها نظام الأسد والغارات الجوية الروسية على حلب وإدلب واشنطن تدين الهجمات التي يشنها نظام الأسد والغارات الجوية الروسية على حلب وإدلب

جي بي سي نيوز:- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين: “ندين بشدة الهجمات المدفعية التي يشنّها النظام السوري والغارات الجوية الروسية التي قتلت مدنيين في غرب حلب وإدلب أمس”.

وأضافت: “الغارات الجوية الروسية ضربت إدلب بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وتعريض وصول المساعدات الإنسانية الملحة للخطر”.

وتابعت القول: “لا يزال باب الهوى المعبر الحدودي الإنساني الوحيد المرخص من قبل الأمم المتحدة في سوريا ولا يزال الطريق الأكثر كفاءة وفعالية لتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة لحياة ما يقرب من 2.4 مليون سوري كل شهر”.

وكالات 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تعهد بتقديم مساعدات من برلين وواشنطن للسوريين في الاردن

تعهد بتقديم مساعدات من برلين وواشنطن للسوريين في الاردن

وفاة طبيب اسنان أردني متأثرا بفيروس كورونا

وفاة طبيب اسنان أردني متأثرا بفيروس كورونا

96 وفاة و 7751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

96 وفاة و 7751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

شبكة عيون الإخبارية