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في مهمة إنقاذ عاجلة للفريق الأول لكرة القدم.. "دونيس" يصل لقيادة الوحدة

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في مهمة إنقاذ عاجلة للفريق الأول لكرة القدم..

استقبل نادي الوحدة اليوناني جورجيوس دونيس وطاقمه الفني في ساعة متأخرة من مساء أمس؛ وذلك لقيادة دفة فريق الوحدة الأول لكرة القدم "فنيًّا" فيما تبقى من منافسات الموسم.

وكان في استقبال "دونيس" الكابتن خالد الحازمي مدير الفريق الأول لكرة القدم، وإبراهيم الجوني مدير العمليات بالفريق.

الجدير بالذكر أن الفريق الوحداوي يستعد لمواجهة القوة الجوية العراقي "7 إبريل" على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 في نسخته التي تنطلق 14 إبريل المقبل.

وكانت إدارة نادي الوحدة قد تعاقدت مع مدرب اللياقة البرازيلي موراسي سانتانا.

في مهمة إنقاذ عاجلة للفريق الأول لكرة القدم..

الوحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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