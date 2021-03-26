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كورونا.. أمريكا تسجل 68,511 وفرنسا 41,869 إصابة

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كورونا.. أمريكا تسجل 68,511 وفرنسا 41,869 إصابة كورونا.. أمريكا تسجل 68,511 وفرنسا 41,869 إصابة
فيما بلغ عدد الوفيات في الأولى 543,975 والثانية 94,302 وفاة

كورونا.. أمريكا تسجل 68,511 وفرنسا 41,869 إصابة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 68,511 إصابة مؤكدة و 1,391 حالة وفاة نتيجة المستجد .

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 29,903,245 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 543,975 وفاة.

فيما سجلت فرنسا 41,869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 304 وفيات إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,465,956 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 94,302 وفاة منذ تفشي الجائحة في البلاد.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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