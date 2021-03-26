مرمى المنتخب السعودي في مأمن بـ4 حراس يجمعون بين الخبرة والموهبة

★ ★ ★ ★ ★

ضمن قائمة "رينارد" استعدادًا لمواجهة الكويت وديًّا وفلسطين بتصفيات آسيا

في الوقت الذي تشكو فيه أغلب منتخبات العالم من نقص في مركز حراسة المرمى توجد في الملاعب السعودية والمنتخب السعودي في الفترة الحالية وفرة بهذا المركز الذي يُعدُّ نصف الفريق.

ومن المعروف أن حراسة المرمى في كرة القدم مهمة خاصة لمركز مميز، يحظى بمكان استثنائي في القانون، ويوصف صاحبه بأنه يعدل نصف فريق؛ إذ بإمكانه لمس الكرة كيفما شاء وقتما شاء، هو مبتدأ العمليات وهو منتهاها، عندما تُسجَّل الأهداف تنطلق منه، وعندما تقبل فهو يكون الشاهد الأخير والحاسم على الخيبة، مع ذلك يبقى هو الجندي المجهول حاضرًا بامتياز في كل النتائج الجميلة التي يحققها فريقه.

ومركز حراسة المرمى بالمنتخب السعودي في الفترة الحالية في مأمن نظير وجود مواهب مميزة في هذا المركز، تجمع بين الموهبة والخبرة، إلى جانب الصفات الجسمانية من طول وقوة بنية ومرونة، إلى آخره، إضافة لما تملكه من توافر الصفات النفسية، كالشجاعة والإقدام والذكاء.

ذلك ما كشفته القائمة المستدعاة من المدير الفني للمنتخب السعودي إيرفي رينارد استعدادًا لخوض مواجهة منتخب الكويت وديًّا ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري، التي ضمت (محمد العويس، أمين بخاري، زيد البواردي وعبدالله العويشير).

محمد العويس: صاحب الـ30 ربيعًا يملك في رصيده 20 مباراة بقميص المنتخب، توزعت ما بين مباريات ودية ورسمية، وتمكن من وضع اسمه في قائمة اللاعبين السعوديين المشاركين في كأس العالم من خلال مشاركته في مباراة الأوروغواي، كما سنحت له فرصة اللعب في كأس آسيا في الإمارات 2019.

عبدالله العويشير: لم يحظ بعد صاحب الـ30 عامًا بفرصة تمثيل المنتخب السعودي الأول في أي محفل دولي.

أمين بخاري: كما لم تحن الفرصة بعد للحارس صاحب الـ24 عامًا للدفاع عن ألوان المنتخب الأول، لكنه حظي بالمشاركة مع منتخب الشباب في نهائيات كأس العالم 2017 بكوريا الجنوبية.

زيد البواردي: اختار المدرب الفرنسي الذي يسير نحو إكمال عامه الثاني مع "الأخضر" زيد البواردي حارس فريق الشباب للمرة الأولى في مسيرة الأخير ليكون ضمن 4 حراس تم اختيارهم للمعسكر الذي سيقام في العاصمة الرياض. واستطاع البواردي خطف الخانة الأساسية في فريقه بعد بداية الموسم؛ إذ لعب 15 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وخرج بشباك نظيفة في 4 منها.المنتخب السعودي