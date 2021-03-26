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كورونا يُدخل 3100 إصابة بلبنان لحصيلته.. وهذه إصابات دول المغرب العربي

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كورونا يُدخل 3100 إصابة بلبنان لحصيلته.. وهذه إصابات دول المغرب العربي كورونا يُدخل 3100 إصابة بلبنان لحصيلته.. وهذه إصابات دول المغرب العربي
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا يُدخل 3100 إصابة بلبنان لحصيلته.. وهذه إصابات دول المغرب العربي

سجّلت لبنان 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و49 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 455381 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6013 وفاة.

فيما سجّلت تونس 745 إصابة جديدة و21 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 248782 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8684 وفاة.

يأتي هذا فيما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 493867.

وأشارت وزارة الصحة المغربية أمس إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8793، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 481597.

إلى هذا سجّلت الجزائر 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تماثل 95 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية أمس بأن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 116657 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81111، والعدد الإجمالي للوفيات 3074 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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