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الأهلي يكشف سبب تعذر وصول اللاعب الصربي فيجسا إلى جدة

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الأهلي يكشف سبب تعذر وصول اللاعب الصربي فيجسا إلى جدة الأهلي يكشف سبب تعذر وصول اللاعب الصربي فيجسا إلى جدة

الأهلي يكشف سبب تعذر وصول اللاعب الصربي فيجسا إلى جدة

كشف نادي الأهلي تعذر وصول محترف الفريق الكروي الأول الصربي ليوبومير فيجسا إلى المملكة العربية الجمعة نظير إصابته بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل:" تعذر وصول محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الصربي ليوبومير فيجسا، إلى جدة اليوم الجمعة، وذلك بعد ثبوت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها، متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله تعالى.

وكان اللاعب سافر إلى بلاده عقب نهاية الجولة 23من دوري المحترفين بسبب تعرضه للإصابة وغيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية واللقاءات الرسمية للفريق كونه ينفذ برنامجاً علاجياً من أجل تكملة المرحلة الثانية من العلاج .

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أمام الشباب 0 / 3 ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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