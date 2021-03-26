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دوري الدرجة الأولى .. الجبلين يعزز مركزه الثالث .. والطائي يرتقي للمركز الرابع

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دوري الدرجة الأولى .. الجبلين يعزز مركزه الثالث .. والطائي يرتقي للمركز الرابع دوري الدرجة الأولى .. الجبلين يعزز مركزه الثالث .. والطائي يرتقي للمركز الرابع
3 انتصارات وتعادل في مباريات اليوم الثاني من الجولة 28

دوري الدرجة الأولى .. الجبلين يعزز مركزه الثالث .. والطائي يرتقي للمركز الرابع

واصل الجبلين انتصاراته بعد أن حقق الفوز على فريق الدرعية بنتيجة 1 - 0، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ، لحساب منافسات الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

وبهذه النتيجة عزز الجبلين موقعه ثالثًا بـ 55 نقطة، بينما بقي الدرعية في المركز الحادي عشر بـ 36 نقطة.

وتعادل فريق عرعر مع مستضيفه النهضة بهدف لكل منهما، وذلك على ملعب نادي النهضة بالدمام.

وبهذه النتيجة رفع عرعر رصيده لـ 20 نقطة بالمركز 19 قبل الأخير، بينما رفع النهضة رصيده لـ 32 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وعلى ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، خسر الساحل من ضيفه الطائي بهدف دون مقابل، ليرتفع رصيد الطائي لـ 49 نقطة بالمركز الرابع، بينما بقي الساحل على رصيده السابق بـ 32 بالمركز الخامس عشر.

وفي آخر مباريات اليوم الثاني من الجولة، كسب فريق الكوكب مضيّفه فريق الجيل بهدفين لهدف، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليرتفع رصيده لـ 41 بالمركز السابع، وتجمد رصيد الجيل عند 32 بالمركز السادس عشر.

يذكر أن الجولة ستختتم غداً بلقاءين، حيث يجمع اللقاء الأول العدالة صاحب المركز التاسع بـ 37 نقطة، وفريق الحزم صاحب المركز الأول بـ 64 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويستضيف نجران في اللقاء الثاني فريق الفيحاء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، حيث يحتل الفريق المضيف المركز الثالث عشر بـ 32 نقطة، فيما يملك الفيحاء 57 نقطة في المركز الثاني بسُلّم الترتيب.دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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