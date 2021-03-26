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"العفالق" تستعرض ثقافة العمل التطوعي في أدبي الأحساء افتراضيًّا

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متاح على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية

يستضيف نادي الأحساء الأدبي افتراضيًّا مساء الاثنين المقبل عند الساعة الثامنة مساء عبر تطبيق Zoom سيدة الأعمال المعروفة لطيفة بنت عبدالله بن صالح العفالق؛ وذلك للحديث عن (ثقافة العمل التطوعي.. عندما يتحول العمل التطوعي إلى إصرار وعطاء تكون النتائج مبهرة).

وتدير الأمسية المشرفة على برامج ركن الأديب الصغير وديوانية المثقفات في النادي مها بنت عبدالله بن نصار. وسيكون رابط الأمسية متاحًا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية. ويرحب النادي بالمهتمين بالعمل التطوعي من الشباب والشابات للدخول والمشاركة بمداخلاتهم وآرائهم.

أدبي الأحساء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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