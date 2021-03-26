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أكدت أن فِرقها الفنية باشرت الموقع لإعادة الخدمة تدريجيًّا فور وقوعه

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها استطاعت إعادة التيار الكهربائي تدريجيًّا لحي الرشدية 2 إثر خلل طارئ.

وقالت في تصريحات إلى "سبق": "نثمّن لصحيفتكم الموقرة الدور الكبير الذي تضطلعون به في خدمة الإعلام الوطني الهادف، ونشير إلى الموضوع المنشور في صحيفتكم بعنوان (منذ الصباح وفي حرارة 40.. راشدية مكة دون كهرباء)، ونفيدكم بأنه حصل فصل قسري للمغذي 50 الشرائع 2، الذي يغذي أجزاء من مخطط الراشدية 2".

وأضافت: "على الفور باشرت الفِرق الفنية وفِرق الطوارئ الموقع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعملت على إعادة الخدمة تدريجيًّا بعد مسح الخط الهوائي وتجزئة الشبكة، وتمكنت من إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين الساعة الـ13:00 ظهرًا".

وتابعت: "نؤكد أن تقديم أفضل الخدمات لمشتركينا الكرام، والحفاظ على موثوقيتها، على رأس أولويات السعودية للكهرباء. ونهيب بجميع المشتركين للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafriend، وستتولى فِرقنا الميدانية معالجتها على الفور".

منذ الصباح وفي حرارة 40.. "راشدية مكة" دون كهرباء