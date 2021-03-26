أخبار عاجلة

بعيداً عن الملاعب الخضراء.. رجل يبتكر نسخة فريدة من الغولف في شوارع الأحياء الفقيرة -
أدنوك تطلق عقود "مربان" في أسواق العقود الآجلة.. فما أهميتها؟ -
تمتع بحرية الهواء الطلق من راحة سيارتك.. هكذا تكيف الكوريون الجنوبيون مع قيود السفر -
دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر -
تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل -
حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء -
ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات -
ميزة جديدة قد تجعل متصفّح Chrome في الهواتف أكثر أماناً -
مبحبش أكون تريند.. المطرب محمد رشاد وفاة أخى بعد سقوطه من البلكونة أصعب موقف بحياتى -
ابنة الشيخ أحمد حسن الباقورى أول ظهور إعلامى أمرنا بالاحتشام وتقوى الله وبلاش تنتقدونى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

والد "أماني" يحكي لـ"سبق" قصة تبرعها له بكليتها: فخور بموقفها البطولي

Print
والد "أماني" يحكي لـ"سبق" قصة تبرعها له بكليتها: فخور بموقفها البطولي والد "أماني" يحكي لـ"سبق" قصة تبرعها له بكليتها: فخور بموقفها البطولي
أنهى فترة علاجه بعد العملية وعاد لممارسة حياته الطبيعية

والد

قال المواطن مهدي القصير الخمعلي، الذي تبرعت له ابنته "أماني" بكليتها قبل فترة، وأنهى فترة العلاج، وعاد لممارسة حياته الطبيعية، إنه فخور بما قامت به ابنته من موقف بطولي من أجله؛ الأمر الذي يعزز بر الأبناء بآبائهم، ويحقق التكافل الاجتماعي.

وأضاف لـ"سبق" بأنه "خضع بعد الزراعة لعملية متابعة دقيقة من المستشفى، وتم العزل لفترة بعد الجراحة، ثم بدأت عملية العلاج والتوجيهات الطبية بالبعد عن الأماكن المزدحمة، وعدم الاتصال القريب بمن يعاني أمراضًا تنفسية أو معدية، والمحافظة على التطعيمات الموسمية، وغيرها من الاحترازات الطبية".

وقال "الخمعلي": "أمارس حياتي الطبيعية الآن -ولله الحمد-، وأؤكد أن مثال هذه المواقف غير مستغربة على المجتمع السعودي حيث الرغبة في مساعدة الآخرين طلبًا لوجه الله تعالى، فما بالك بالأقارب، وهذا ما يحث عليه ديننا الحنيف".

من جانبه، أبدى الشيخ فيصل بن منصور الشن، شيخ "الشهاب" من "عنزه"، ثناءه على الشابة أماني مهدي العنزي لتبرعها بكليتها لوالدها؛ لتنهي بموقفها البطولي معاناته مع المرض.

وأضاف "الشن" بأن "ما قامت به أماني يعد من أعظم صور بر الوالدين، وهو مثال يحتذى به لدى شباب وبنات الوطن؛ فبمثل إيثارها على نفسها وارتباطها بوالدها وأسرتها يتحقق الاستقرار المجتمعي والتكاتف الوطني، ونسير بنجاح لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة -حفظها الله-".الفشل الكلوي التبرع بالأعضاء فشل كلوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر

دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر

تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل

تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل

حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء

حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء

ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات

ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات

شبكة عيون الإخبارية