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قدّم العزاء لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه تابَعَ عن كثب، الحادث الأليم الذي وقع بتصادم قطارين في محافظة سوهاج.

‏وقال "السيسي": الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم لن يزيدنا إلا إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث.

وأضاف ثلاث تغريدات عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر: لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكُّؤ ولا مماطلة.

وقدّم "السيسي" العزاء قائلًا: إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم؛ أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل.

وأردف: أوجّه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.