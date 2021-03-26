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ألونسو يمدد عقده مع ريال سوسيداد

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ألونسو يمدد عقده مع ريال سوسيداد ألونسو يمدد عقده مع ريال سوسيداد

قال نادي ريال سوسيداد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه مدد تعاقده لمدة عام واحد مع تشابي ألونسو مدرب فريق الشباب ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى صيف 2022.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن ألونسو سيتولى تدريب بروسيا مونشنغلادباخ بداية من الموسم المقبل.


وكان ألونسو البالغ 39 عاما لاعب الوسط السابق فاز بكأس العالم وببطولة أوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا، كما توج بلقب دوري أبطال أوربا مع ليفربول وريال مدريد قبل الاعتزال وتحوله للعمل في مجال التدريب.

ويحتل مونشنغلادباخ المركز العاشر بين فرق الدوري الألماني، ويبحث عن مدرب جديد له بعد الإعلان في فبراير الماضي عن أن مدربه الحالي ماركو روزه سيتولى تدريب بروسيا دورتموند في الموسم المقبل.

وتولى ألونسو تدريب فريق الشباب في ريال سوسيداد في 2019.

المصدر: وكالات

كوورة

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