قصة وفاء معلمة.. ترافق ابنتها المصابة بـ"الخبيث" وتضرب مثلًا للعطاء

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رغم كل العوالق تواصل تقديم الدروس لطالبتها راجية الدعوات من الجميع

"عايشة آل إبراهيم".. أم ومعلمة بتعليم محافظة رجال ألمع ترقد ابنتها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد إصابتها بورم خبيث، ورغم مرافقتها لابنتها بالمستشفى لم يمنعها ذلك من تقديم الحصص الدراسية لطالباتها عبر منصة مدرستي بكل جدية وعطاء.

وغردت عبر حسابها بـ"تويتر" ترجو من الجميع الدعاء لابنتها بالشفاء؛ حيث قالت: "لليوم الثاني على التوالي ترقد ابنتي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ⁦@KFSHRC⁩ ؛ حيث تخضع لعلاج من ورم أصابها، ورغم كل العوائق أواصل تقديم الدروس لبناتي طالبات مدرسة عرمرم.. فلا تنسوا ابنتي من دعواتكم الصادقة".

من جانبه قام مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري، بالتواصل مع المعلمة مطمئناً على صحة ابنتها ومتلمساً احتياجاتهم، وداعياً لهم بأن يمنّ الله عليها بالصحة والعافية، كما شارك مدير التعليم المعلمة وطالباتها إحدى الحصص الدراسية شكراً وعرفاناً ووفاءً لهذه المعلمة على ما تقوم به من جهود رغم ظرفها القاسي.

تعليم محافظة رجال ألمع مستشفى الملك فيصل التخصصي