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نيويورك تايمز : علاقة نتنياهو المتوترة مع الاردن والامارات اثرت على صورته في الانتخابات

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نيويورك تايمز : علاقة نتنياهو المتوترة مع الاردن والامارات اثرت على صورته في الانتخابات نيويورك تايمز : علاقة نتنياهو المتوترة مع الاردن والامارات اثرت على صورته في الانتخابات

جي بي سي نيوز :- أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن توتر علاقات رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو، مع اثنين من الحلفاء العرب المهمين، أضعف تلك الصورة في الفترة التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن جزء من شعبية نتانياهو اعتمدت على تقديم نفسه - خلال حملته الانتخابية - على أنه زعيم عالمي يمكنه الحفاظ على أمن إسرائيل وتعزيز مصالحها دوليا.

وخلال الفترة الماضية، سعى نتانياهو إلى استغلال شراكته الجديدة مع الإمارات في حملته للبقاء في السلطة، لكن أبوظبي فضلت الصمت إزاء تصريحات نتانياهو بجلبه المليارات لإسرائيل من استثمارات إماراتية تجارية، ثم جهر وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق في الإمارات، بتغريدة عبر فيها عن رفض بلاده "المشاركة في أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل".

وجاءت التغريدة قبل يوم من نشر موقع "أكسيوس" تقريرا نقل فيه عن مصادر أميركية قولها إن الإمارات علقت خططا لعقد قمة في أبوظبي مع إسرائيل والولايات المتحدة ودول عربية، احتجاجا على محاولات نتانياهو استخدام الزيارة لدعم حظوظه في الفوز بالانتخابات.

وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن حديث نتانياهو علنا عن استثمار الإمارات لمبلغ ضخم قدره 10 مليارات دولار في مشاريع مختلفة في إسرائيل، زاد الطين بله" بعد أن تسببت "علاقته الفاترة" مع الملك الأردني، عبدالله ابن الحسين، في إلغاء رحلته الأخيرة إلى أبوظبي. فإلى أي مدى أثرت هذه التوترات على فرص نتانياهو الانتخابية؟

الحرة 

جي بي سي نيوز

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