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الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

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الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

جي بي سي نيوز :- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الثلاثاء، إن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة هي الأكثر انتظاما على مستوى التنسيق العربي المشترك وهي تبحث السبل الكفيلة بالعلاقات الاستراتيجية والعميقة بين البلدين.

وقال الخصاونة في تصريحات صحفية عقب لقائه نظيره المصري مصطفى مدبولي إنه جرى توقيع اتفاقيات بين البلدين في مجالات عدة.

وأعلن الرئيسان عن لقاء قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق.

وأضاف الخصاونة أن مواقف الأردن ومصر متطابقة تجاه القضية الفلسطينية المبنية على أساس حل الدولتين.

وبين "لدينا مواقف متطابقة مع تجاه القضيّة الفلسطينيّة باعتبارها القضيّة المركزيّة التي لا سبيل لحلّها سوى بإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقيّة."

ولفت الخصاونة إلى أن رئيس الوزراء المصري نقل رسالة شفهية من الرئيس المصري عبدالفتاح إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف ان العلاقات بين البلدين ترتكز على أننا دوما في مركب واحد.

"سنستمرّ بالتنسيق الدائم مع مصر وتبادل الزيارات لتعزيز التعاون الثنائي وإزالة أيّ معيقات تعترض ذلك." وفق الخصاونة

وأكد الخصاونة أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزّأ من الأمن القومي للمملكة الأردنيّة الهاشميّة.

وشدد على العلاقات الأخويّة الأردنيّة - المصريّة أنموذجيّة واستثنائيّة ومثال يحتذى.

بدوره قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه جرى توجيه الوزراء المصريين لحلّ أيّ إشكاليّات أو معيقات تعترض طريق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بشكل مباشر.

 

جي بي سي نيوز

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