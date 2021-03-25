بعد ازدياد إصابات كورونا اليومية... قطر ترفع درجات الاستعداد بدءا من الجمعة

★ ★ ★ ★ ★

القاهرة - سبوتنيك. وأعربت قطر عن قلقها حيال ارتفاع في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في الفترة الأخيرة، معلنة اعتماد خطة لتطبيق القيود الاحترازية للحد من تفشي المرض.

DADO RUVIC

وقال متحدثا وزارة الصحة خلال مؤتمرهما الصحفي إن "السلالة الجديدة القادمة من بريطانيا ساهمت في زيادة عدد الحالات اليومية الجديدة".

وتابعا بقوله "مما يثير القلق أننا نشهد حاليا عددا كبيرا من الأشخاص، الذين يصابون بمضاعفات شديدة جراء فيروس كورونا المستجد، وتتطلب حالتهم الدخول للمستشفى للعلاج أو وحدة العناية المركزة".

وذكرت الوزارة أن البلاد دخلت فيما يبدو الموجة الثانية من الوباء، مبينة أنه يتم حاليا تسجيل أكثر من 500 إصابة يوميا، ومن المتوقع زيادة ذلك العدد خلال 10 إلى 14 يوما.

وبينت أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 82% خلال الأسبوعين الماضيين في عدد المحتجزين بالعناية المركزة، و58% في عدد من دخلوا إلى المستشفيات.

وأعلن مجلس الوزراء القطري، وفقا لوسائل إعلام محلية، العمل بعدد من الإجراءات التقييدية للحد من تفشي المرض بدءا من الجمعة المقبل وحتى إشعار آخر، بينها تحديد الطاقة الاستيعابية بالهيئات الصحية الخاصة والمجمعات التجارية ووسائل النقل، وإغلاق الحدائق وبرك السباحة وأماكن الترفيه، فيما يتم الإبقاء على فتح المساجد مع إغلاق دورات المياه بها.

وفيما يقترب إجمالي الوفيات بكورونا في قطر من 280، تجاوز إجمالي الإصابات 175 ألف إصابة.

وكانت قطر قد اعتمدت لقاحي موديرنا وفايزر للاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا.