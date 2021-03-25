السودان... تأكيد إصابة وزير في حكومة حمدوك بفيروس كورونا

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الخرطوم – سبوتنيك. ويدخل وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، عزلا صحيا بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، في وقت تعرب سلطات الصحة عن قلقها جراء ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس في العاصمة على وجه الخصوص.

© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، "سيخضع خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء، للعزل الصحي بمنزله، وذلك بعد ظهور نتيجة إيجابية لفحص كوفيد 19 مساء اليوم الأربعاء... نتمنى له الشفاء العاجل، ونسأل الله السلامة لبلادنا وشعبها الكريم".

وجاء ذلك بعد ساعات من تصريحات لوزير الصحة، عمر النجيب، والتي أعرب فيها عن قلقه حيال ارتفاع إعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة، مؤكدا أن الوضع في ولاية الخرطوم يدعو للقلق جراء تزايد الحالات خاصة وسط أطفال المدارس والمعلمين.

وأشار وزير الصحة في تصريحاته إلى ضعف وضع المؤسسات الصحية من حيث الإمكانيات لاستقبال حالات الإصابة بوباء كورونا والحالات الأخرى، إلي جانب النقص الحاد في الطاقة الاستيعابية، فضلا عن مشكلة عدم توفر الأوكسجين والأدوية والمعينات الأخرى.

ويقترب إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في السودان من 30 ألف، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 2000 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السفير الصيني بالسودان، ما شين مين، أن بلاده تبرعت بـ 250 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 للسودان، كدفعة أولى تصل الخرطوم يوم الجمعة المقبل.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت، في مطلع آذار/مارس الحالي، أنها بصدد تسلم 820 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني تستخدم في تطعيم 20 بالمائة من السكان خلال العام الجاري، منحة من آلية "كوفاكاس" الخاص بتوزيع لقاحات كوفيد 19 للبلدان الفقيرة.