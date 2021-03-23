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بعد تخفيض المبالغ التأمينية.. ننشر الرسوم المطلوبة لترخيص الصحف الخاصة والحزبية

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بعد تخفيض المبالغ التأمينية.. ننشر الرسوم المطلوبة لترخيص الصحف الخاصة والحزبية بعد تخفيض المبالغ التأمينية.. ننشر الرسوم المطلوبة لترخيص الصحف الخاصة والحزبية

مصراوي Masrawy

11:03 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بتخفيض المبالغ التأمينية لترخيص الصحف المملوكة ملكية خاصة أو الصادرة عن أحزاب سياسية بحسب دورية الإصدار، بحد أدنى 500 ألف جنيه، وأقصى 540 ألف جنيه.

وأشار المجلس في تقريره السنوي – الذي انفرد مصراوي بنشره- إلى أن بهذا القرار، أصبح المبلغ المطلوب من الصحف اليومية 540 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه، وللصحف الأسبوعية 530 ألف جنيه بدلاً من 900 ألف جنيه، و520 ألف جنيه للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي بدلاً من 800 ألف جنيه، و510 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الأسبوعي بدلاً من 700 ألف جنيه، و500 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الشهري بدلاً من 600 ألف جنيه.

كما أكد المجلس إمكانية تقسيم المبلغ على 5 سنوات بأقساط متساوية، وجاء قرار المجلس للتيسير على الصحف لتوفيق أوضاعها.

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