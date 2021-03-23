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إحباط تهريب 7 أجهزة كشف عن الذهب والمعادن بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

10:34 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب 7 أجهزة خاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن غالية الثمن، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه، وتبين من فحصها أنه سبق تحرير محضر تهريب له عام 2019.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمارك، في راكب مصري قادم من الإمارات، و بفحص أمتعته على جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة محمد صلاح مأمور الجمارك، تلاحظ وجود أجسام غريبة داخل حقائبه.

وتابعت المصادر، بالعرض على أحمد سيد رئيس قسم الجمارك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية، ضمت كل من، توني فكري ودينا حسن مأمورا الجمارك، تلاحظ وجود 7 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الجمارك ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.​

جمارك مطار القاهرة

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