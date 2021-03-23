رئيس جامعة القاهرة: نجاح إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا في 8 كليات

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مصراوي Masrawy



قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة نجحت في إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 إلكترونيًا لطلاب مرحلة البكالوريوس، وفي بعض الكليات بمراحل الدراسات العليا.

وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن 8 كليات أجرت الامتحانات إلكترونيا، وهي: الإعلام، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، حيث أدى الامتحانات إلكترونيًا 3338 طالبا وطالبة في كلية الإعلام، و11421 في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و 124 طالبا وطالبة في كلية الهندسة، و 25424 طالبا وطالبة في كلية العلاج الطبيعي، و 4622 في كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.

وأوضح أن جامعة القاهرة وضعت خطة شاملة لإدارة العملية التعليمية منذ بداية أزمة فيروس كورونا، من خلال استكمال الدراسة عن بعد باستخدام النظم الإليكترونية، في إطار تحقيق منظومة متكاملة من التعليم عن بُعد والذي خطت الجامعة نحوه خطوات كبيرة منذ نحو 3 سنوات، وذلك ضمن خطة الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتقديم خدماتها التعليمية إلكترونيًا باستخدام التطبيقات المختلفة للتعليم عن بُعد.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن رقمنة العملية التعليمية بالجامعة تمت عبر العديد من الخطوات، من بينها نشر المقررات والمحاضرات من خلال المنصة التعليمية الذكية Smart CU، وتفعيل منظومة المراقبة والكنترولات والرصد والتصحيح إلكترونيًا، لافتا إلى أن جامعة القاهرة لم تشهد أي مشكلات في التحول الرقمي خاصة وأن الجامعة كانت قد قطعت شوطاً كبيرا قبل ظهور فيروس كورونا المستجد وفرض التعليم الهجين على الجميع وبالتالي كانت الجامعة تملك معظم البنية الأساسية للنظام.

وأكد أن منصة الجامعة Smart CU تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، وتتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboardونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، بالإضافة إلى أدوات تعليمية متعددة أخرى، وبرامج كشف الانتحال Plagiarism، وتم تدريب أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي IT بالكليات على نظام Blackboard من خلال الخبراء الدوليين، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الفيديوهات التوضيحية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، تشرح كيفية استخدامها، وتركيب شاشات تفاعلية ذكية لكل كليات الجامعة ومعاهدها.

ولفت الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تعدل جميع لوائحها لتتلاءم مع نظام التعليم الإلكتروني، من خلال تعديل لوائح كلياتها ومعاهدها في نظم الدراسة والامتحانات لتصبح بنظام التعليم الالكتروني في التدريس والامتحانات، وتم رفع 7 آلاف مقرر إلكتروني خلال مدة زمنية قصيرة على منصة الجامعة ومنصات الكليات لمواكبة عملية التحول الإلكتروني.

ونوه رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة أنجزت على مستوى الدراسات العليا حتى الآن تطوير لوائح 1109 درجات علمية بنظام التعليم الهجين من حيث التدريس والامتحانات من خلال وضع اللوائح الدراسية والتطبيق، حيث انتهت الجامعة من 377 درجة علمية على مستوى الدكتوراه، و 428 درجة بمستوى الماجستير الأكاديمي والمهني، بالاضافة إلى 304 دبلومات أكاديمية ومهنية، وذلك خلال وقت قياسي.

وقال إن الجامعة انتهت على مستوى البرامج الدراسية للمرحلة الجامعية البكالوريوس والليسانس من تطوير 58 لائحة دراسية جديدة و158 برنامجا دراسيا بنظام التعليم الهجين على مستوى 20 كلية من كليات ومعاهد الجامعة، حيث جاءت كليتا العلوم والهندسة الأعلى من حيث التحول نحو البرامج الهجينية بـ 28 برنامجا لكل كلية، ثم الآداب بـ 23 برنامحا، والحاسبات والذكاء الاصطناعي 21 برنامجا، والطب البيطري 9 برامج ، والاقتصاد والعلوم السياسية 8 برامج، والآثار 7 برامج .

وأضاف أن كليات الصيدلة والإعلام والتخطيط والتربية للطفولة المبكرة طورت كل منها 4 برامج، والتجارة والحقوق والتربية النوعية لكل منها 3 برامج، فضلا عن برنامجين لكل من الزراعة والأسنان والعلاج الطبيعي، وبرنامج واحد لكل من طب القصر العيني والتمريض ودار العلوم.