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بحد أقصى 40 دقيقة .. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

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بحد أقصى 40 دقيقة .. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم بحد أقصى 40 دقيقة .. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

مصراوي Masrawy

10:00 ص الثلاثاء 23 مارس 2021


كتب أسامة علي
أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وجاءت التهديات كالتالي:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة : خط
خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.

وطالبت السكة الحديد، المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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