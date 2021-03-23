سرقة حسابات.. "التعليم" تحذر من الدخول على هذا الرابط

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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

حذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، من الدعوة المقدمة للدخول على الرابط eduechat.bolgspot.com، الذي يدعو إلى فتح حوار مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، لأنها وسيلة لسرقة الحسابات على السوشيال ميديا وخصوصا المهتمين بالتعليم.

وقال الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) صباح اليوم - إن هذا الأمر حدث مع الكثير، داعيا إلى عدم الانسياق وراء هذا الرابط، لأنه وسيلة إجرامية ولا علاقة للوزارة به من قريب او بعيد.​