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الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: مازلنا في الموجة الأولى من رياح الخماسين ()

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الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: مازلنا في الموجة الأولى من رياح الخماسين (فيديو) الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: مازلنا في الموجة الأولى من رياح الخماسين ()

مصراوي Masrawy

09:02 م الإثنين 22 مارس 2021

(مصراوي):

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت منذ أمس الدخول في فصل الربيع، وتأثرت البلاد بموجة حارة منذ يوم السبت الماضي، حيث زادت معدلات درجات الحرارة تتراوح من 6 لـ8 درجات مئوية على القاهرة العظمى، ووصلت درجة الحرارة العظمى الاثنين على القاهرة أكثر من 35 درجة.

وحذرت مسئول هيئة الأرصاد، في تصريحات لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة ""، من التسرع في تخفيف الملابس لأن تلك الموجة هي الأولى من موجات رياح الخماسين التي تنشط في الربيع، مضيفة أنه ينبغي تجنب الإصابة بنزلات البرد عن طريق تخفيف الملابس تدريجيًا خاصة الأطفال وكبار السن.

الفيديو..

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