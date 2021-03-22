★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت منذ أمس الدخول في فصل الربيع، وتأثرت البلاد بموجة حارة منذ يوم السبت الماضي، حيث زادت معدلات درجات الحرارة تتراوح من 6 لـ8 درجات مئوية على القاهرة العظمى، ووصلت درجة الحرارة العظمى الاثنين على القاهرة أكثر من 35 درجة.

وحذرت مسئول هيئة الأرصاد، في تصريحات لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، من التسرع في تخفيف الملابس لأن تلك الموجة هي الأولى من موجات رياح الخماسين التي تنشط في الربيع، مضيفة أنه ينبغي تجنب الإصابة بنزلات البرد عن طريق تخفيف الملابس تدريجيًا خاصة الأطفال وكبار السن.

الفيديو..

اقرأ أيضًا..

- أمطار على القاهرة وأتربة وشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع