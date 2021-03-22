الحمدان خارج قائمة الأخضر أمام الكويت وفلسطين ..بعد إصابته بـ "كورونا"

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أعلن الجهاز الفني للأخضر استبعاد الدولي عبد الله الحمدان من القائمة التي دخلت إلى المعسكر الإعدادي لمواجهة الكويت وفلسطين.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الدولي الحمدان لاعب الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتقرر أن يجري اللاعب فحصًا طبيًا آخر في ظل استقرار حالته الصحية وعدم معاناته أي أعراض أو مضاعفات بسبب الإصابة عند انضمامه إلى القائمة السعودية التي تستعد لخوض لقاء الكويت وديًا الخميس المقبل، وفلسطين في الثلاثين من مارس الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.