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"بلينكن" و"الدبيبة" يشددان على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

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"بلينكن" و"الدبيبة" يشددان على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "بلينكن" و"الدبيبة" يشددان على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
اتفقا على ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين اتصالاً هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة، ورحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أوردته "فرانس 24"، أن كلاً من "بلينكن" و"الدبيبة" شددا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر 2020، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وأضافت بأنهما شددا أيضًا على أهمية إنهاء النزاع في ليبيا من خلال عملية سياسية شاملة، وتوفير الخدمات العامة الأساسية، وضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في 24 ديسمبر 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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