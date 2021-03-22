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محكمة تركية تقضي بسجن سياسي بارز مؤيد للأكراد بتهمة "إهانة" الرئيس

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محكمة تركية تقضي بسجن سياسي بارز مؤيد للأكراد بتهمة "إهانة" الرئيس محكمة تركية تقضي بسجن سياسي بارز مؤيد للأكراد بتهمة "إهانة" الرئيس

مصراوي Masrawy

08:13 م الإثنين 22 مارس 2021

اسطنبول - (د ب أ):

أصدرت محكمة تركية اليوم الاثنين حكما بسجن السياسي البارز صلاح الدين دميرتاش المؤيد للأكراد ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة "إهانة" الرئيس، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وكان دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض، قد احتجز على ذمة المحاكمة منذ تشرين ثان/نوفمبر 2016 بتهم مختلفة متعلقة بالإرهاب.

وشارك دميرتاش في الجلسة عبر رابط وانتقد الحكم الصادر بحقه لإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء آنذاك أحمد داوود أوغلو في عام 2015، وفقا لوكالة الأناضول.

وتقول جماعات حقوقية دولية إنه تم استهداف دميرتاش وسياسيين أكراد آخرين بسبب معارضتهم السياسية لأردوغان.

وتصاعدت الضغوط على حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في تركيا، بعد أن رفع المدعي العام الأسبوع الماضي دعوى قضائية في المحكمة الدستورية للمطالبة بحل الحزب بسبب صلات مزعومة بالإرهاب ومنع أكثر من 600 من أعضائه من ممارسة السياسة.

وتتهم حزب الشعوب الديمقراطي- وهو حزب سياسي قانوني- بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني، المصنف كجماعة إرهابية.

وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ فترة طويلة بالإفراج الفوري عن دميرتاش.

وقالت المحكمة إن دميرتاش أودع في السجن خلال استفتاء أجرى عام 2017 بشأن توسيع السلطات الرئاسية وانتخابات 2018 الرئاسية- حيث كان منافسا لأردوغان- من أجل خنق التعددية والحد من النقاش السياسي.

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