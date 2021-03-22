بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مسؤولين بارزين في الصين

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مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده قد فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين بارزين في الصين ومؤسسة أمنية تديرها الدولة ، وذلك للمرة الأولى بسبب معاملة البلاد لأقلية الإيجورفي إقليم شينجيانج بغرب البلاد.

وتم البدء في تجميد الأصول وحظر السفر بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان في بريطانيا بسبب "الانتهاكات الممنهجة" ضد الطائفة والأقليات الأخرى.

ويأتي الإجراء البريطاني عقب إجراءات مماثلة بدأت في تنفيذها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

وردا على ذلك فرضت الصين عقوبات على 10 برلمانيين أوروبيين وأربع مؤسسات بالاتحاد الأوروبي.

وقالت بكين فى بيان لوزارة الخارجية، إن خطوة الاتحاد الأوروبي "لا تقوم على شىء سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة وتتجاهل وتشوه الحقائق".

وقال البيان إن هذه الخطوة تعد "تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ، وتقوض بشدة العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".