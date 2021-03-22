الأمم المتحدة: 90 ٪ من اليمنيين يعيشون في أماكن شحيحة بالمياه

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مصراوي Masrawy

صنعاء - (د ب أ):

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة،اليوم الإثنين، أن 90 في المئة من اليمنيين يعيشون في أماكن شحيحة بالمياه.

وقال أووك لوتسما ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" تزامنا مع اليوم العالمي للمياه (22 مارس) إن "90٪ من اليمنيين يعيشون في بيئات شحيحة بالمياه، في الوقت الذي هناك 49٪ من السكان لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب".

وأضاف لوتسما أن "حالة المجتمعات الريفية في اليمن مأساوية، بينما تهدد الحرب المستمرة وأزمة المناخ بجعل الوضع أسوأ".

وتعاني اليمن حربا منذ ست سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وأدت إلى تدمير وتأثر الكثير من الخدمات الحيوية.