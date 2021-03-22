مستشفى "الإمام عبدالرحمن الفيصل" يوقع اتفاقية شراكة مع "سقيا الماء" بالرياض

أخبار عاجلة

ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشفى "الإمام عبدالرحمن الفيصل" يوقع اتفاقية شراكة مع "سقيا " بالرياض

Print
تهدف لتأمين المياه للمراجعين والزوار وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى

مستشفى

وقع مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، التابع لتجمع الرياض الصحي الأول اتفاقية شراكة مع جمعية سقيا للمياه بمدينة الرياض، تهدف لتأمين المياه في الثلاجات لتقديمها للمراجعين والزوار، مع تزويد المستشفى بثلاجات لحفظ المياه ووضعها في أماكن مناسبة تخدم كل زوار المستشفى.

وتفصيلاً، وُقعت اتفاقية الشراكة اليوم الاثنين الموافق 9 شعبان 1442هـ، بمقر مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، حيث وقع عليها مدير المستشفى الدكتور عتيق بن محمد القرني، ومن جانب الجمعية الدكتور عبدالله آل طالب.

ومن جانب آخر، أوضح الدكتور عتيق القرني، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات المستشفى في تفعيل المشاركة المجتمعية، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى بالتواصل مع الجمعيات ذات العلاقة.

وأضاف أن هذه المبادرة تعد الثانية التي نفذتها المستشفى خلال هذا العام، ضمن 6 مبادرات لتحسين الخدمات، بالمشاركة مع الجهات التطوعية.

من جهة أخرى، قال الدكتور عبدالله بن طالب: إن هذه الاتفاقية تأتي من مبدأ الخدمة المجتمعية التي تقوم بها جمعية "سقيا"، لتوفير المياه لجميع الزوار والمرضى، مع تفعيل أهداف برنامج الشراكات وتفعيل التحالفات للجمعية المتضمن توقيع مذكرات التعاون مع الشركاء مما يتوافق مع مرتكزات البرنامج.

وتأتي هذه المبادرات توافقًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تضع صحة المواطنين في المقام الأول، والعمل على راحتهم وتوفير كل سبل الراحة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. رد فعل مذهل لسنجاب ظمآن على رجل سقاه الماء

شاهد.. رد فعل مذهل لسنجاب ظمآن على رجل سقاه الماء

مستشفى "الإمام عبدالرحمن الفيصل" يوقع اتفاقية شراكة مع "سقيا الماء" بالرياض

مستشفى "الإمام عبدالرحمن الفيصل" يوقع اتفاقية شراكة مع "سقيا الماء" بالرياض

"بخار الماء القاتل".. قصة وفاة "3 طباخين" قبل إعداد "وليمة افتتاح مسجد" في الشرقية

"بخار الماء القاتل".. قصة وفاة "3 طباخين" قبل إعداد "وليمة افتتاح مسجد" في الشرقية

أكثر من 2000 مشارك.. "طب العيون 2021" ينطلق مستعرضًا "الماء الأبيض والأزرق"

أكثر من 2000 مشارك.. "طب العيون 2021" ينطلق مستعرضًا "الماء الأبيض والأزرق"

شبكة عيون الإخبارية