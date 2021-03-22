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تعزيز قدرات وتخفيض قوات .. بريطانيا تعلن خطة لتحديث جيشها

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تعزيز قدرات وتخفيض قوات .. بريطانيا تعلن خطة لتحديث جيشها تعزيز قدرات وتخفيض قوات .. بريطانيا تعلن خطة لتحديث جيشها
"جونسون" قال: لا نريد الحروب لكن منعها

تعزيز قدرات وتخفيض قوات .. بريطانيا تعلن خطة لتحديث جيشها

تعلن البريطانية اليوم (الاثنين) عن إستراتيجيتها لتكييف قواتها المسلحة مع تغير التهديدات وتتضمن خصوصًا تعزيز قدراتها البحرية، وأيضًا خفض القوات بشكل كبير.

وسيعرض تفاصيل الخطة وزير الدفاع البريطاني بن والاس بعد ظهر اليوم أمام النواب، بعد نحو أسبوع على قرار بريطانيا رفع سقف ترسانتها النووية، للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش زيارة إلى عملاق صناعات الدفاع البريطاني "بي آيه أي سيستمز" في شمال غرب إنجلترا: "لا نريد الحروب، نريد منعها وأن نكون مفيدين في العالم أجمع، عبر الشراكة مع أصدقائنا من أجل الحفاظ على السلام".

وأضاف: "لهذه الغاية، نحن بحاجة إلى قوات مسلحة قوية، ونريد الاستثمار على المدى الطويل ليس فقط لغايات عسكرية وإنما أيضًا لأسباب اقتصادية".

تنص الخطة على خفض جديد للقوات المسلحة بحدود 10 آلاف جندي ليصل العدد إلى نحو 70 ألفًا توازيًا مع زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا مثل الروبوتات والطائرات من دون طيار وكذلك في "حروب معلوماتية".

ويجيء هذا الإعلان المثير للجدل في ختام مراجعةٍ إستراتيجية لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، هي الأولى منذ خروج البلاد بالكامل من الاتحاد الأوروبي في مطلع يناير (كانون الثاني).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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