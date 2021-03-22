أخبار عاجلة

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

توضح حقيقة إلزام طلاب الشهادة الثانوية تسليم "التابلت" عقب نجاحهم

Print
الحكومة توضح حقيقة إلزام طلاب الشهادة الثانوية تسليم "التابلت" عقب نجاحهم توضح حقيقة إلزام طلاب الشهادة الثانوية تسليم "التابلت" عقب نجاحهم

مصراوي Masrawy

11:58 ص الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن منشور يلزم طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة "التابلت" للوزارة عقب نجاحهم، غير صحيح.

وبحسب بيان، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول بشأن إلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة "التابلت" للوزارة عقب نجاحهم، مُوضحةً أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن التابلت تم تسليمه لطلاب المرحلة الثانوية للاستفادة منه طوال سنوات الدراسة الثلاث، وسيصبح ملكاً لهم عقب تخرجهم دون أن تسترده الوزارة، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب وأولياء الأمور، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، سيؤدي طلاب الشهادة الثانوية امتحاناتهم إلكترونياً على التابلت، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، ويتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه، في حين سيتم إجراء اختبار تجريبي للطلاب لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، وذلك قبل الامتحان النهائي المقرر عقده في يوليو المقبل.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

163743312_1887047781473578_6299316529744701957_o

Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية