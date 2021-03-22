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القوى العاملة: تعيين 3712 شاباً.. بينهم 14 من ذوي القدرات بالإسكندرية

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القوى العاملة: تعيين 3712 شاباً.. بينهم 14 من ذوي القدرات بالإسكندرية القوى العاملة: تعيين 3712 شاباً.. بينهم 14 من ذوي القدرات بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:52 ص الإثنين 22 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 3712 شاباً، منهم 14 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9 آلاف و43 راغب عمل منهم 34 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 343 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 404 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 402 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 121 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي- إلى أن المديرية تلقت 164 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 114 شكوى مرحلة من شهر يناير، وتم بحث 188 شكوى منها، وتبين أن 59 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 129 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 90 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 521 منشأة، وعمل 42 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 260 محضراً، وبحث 134 شكوى عمالية، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 56 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 6 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 72 متدرباً، بإجمالي 5 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، كما قامت باستخراج 1333 شهادة قياس مستوى المهارة، و1161 رخصة مزاولة الحرفة.

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