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شعراوي: ورشة عمل بمركز سقارة لتدريب العناصر المتعاملة مع منظومة البناء في 27 محافظة

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شعراوي: ورشة عمل بمركز سقارة لتدريب العناصر المتعاملة مع منظومة البناء في 27 محافظة شعراوي: ورشة عمل بمركز سقارة لتدريب العناصر المتعاملة مع منظومة البناء في 27 محافظة

مصراوي Masrawy

11:46 ص الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن تنظيم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الجاري ورشتي عمل على مدار يومين تبدأ غداً الثلاثاء وبعد غد الاربعاء ( 23/24 مارس الحالي) للتدريب على منظومة تراخيص البناء الجديدة وتشمل جميع العناصر التي تتعامل مع هذه المنظومة بالمحافظات ، ويستفيد من ورشتي العمل 243 متدرباً من المحافظات والجامعات الإقليمية ووزارة التخطيط.

و أوضح شعراوي، أن التدريب يضم: (6) متدربين من كل محافظة هم رئيس المدينة / الحي التجريبي ومدير المركز التكنولوجي في المدينة / الحي التجريبي ومشرف النظام بالمركز التكنولوجي في المدينة / الحي التجريبي ومدير الإدارة الهندسية (الإدارة الخلفية) بالمدينة / الحي التجريبي ورئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة إضافة إلى مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ، ويضم التدريب أيضاً (3) متدربين من كل جامعة إقليمية و (10) من العاملين بوزارة التخطيط وهم مدربين المحليات موزعين على يومي التدريب .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تقسيم المتدربين فى كل يوم تدريبي إلى مجموعتين وكل مجموعة سيتم تدريبها في قاعة كبيرة علي التوازي وبنفس الاجندة التدريبية والمواعيد وسيقوم بالتدريب خبراء من وزارات التنمية المحلية والتعليم العالي و الإسكان والمجتمعات العمرانية والشركة الهندسية للنظم، واعتباراً من بداية 1/4/2021 سيتم مرور فريق من مدربي وزارة التخطيط على المحافظات للتدريب العملي وبالتوازي يمر فريق آخر من الشركة الهندسية على الجامعات للتدريب العملي.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن التدريب سيركز على المهام الموكلة لكل الجهات المشاركة في الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء حتى يكونوا على دراية كاملة بالإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء فى يسر وسهولة.

وصرح اللواء محمود شعراوي بأن ورشة العمل الأولى ستكون غداً الثلاثاء 23 مارس الجاري وتضم المتعاملين مع منطومة البناء الجديدة في 14 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية.

وأشار اللواء شعراوي إلى أن الورشة الثانية والمقامة بعد غد الأربعاء 24 مارس تضم 13 محافظة هي الفيوم والمنيا وبني سويف و أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح.

و أكد "شعراوي" على سعى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الجهات المعنية بالدولة لضبط منظومة النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات ، مشيراً الى أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع و كذا الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء في في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

و أضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم الاستمرار في تدريب العاملين التنفيذيين فى المحافظات و المراكز التكنولوجية بها على المنظومة الجديدة مع التأكيد على أهمية عنصر الوقت في إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين مع سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لضمان نجاحها عند البدء في تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن.

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