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نقابة الصيادلة تتقدم ببلاغ ضد "شركة المتحدة"

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نقابة الصيادلة تتقدم ببلاغ ضد "شركة المتحدة" نقابة الصيادلة تتقدم ببلاغ ضد "شركة المتحدة"

مصراوي Masrawy

11:40 ص الإثنين 22 مارس 2021

كتب- أحمد جمعة:

تقدمت النقابة العامة للصيادلة، ببلاغ للنائب العام (رقم 9143 بتاريخ 1/3/2021)، ضد شركة المتحدة، لـ"استحواذها على مجموعة من الصيدليات تحت مسمى إدارتها (صيدليات كير)، بالمخالفة للقانون".

وأوضحت النقابة أن الشركة بذلك قد ارتكبت العديد من المخالفات القانونية على النحو التالي:

أولا: مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المواد رقم 10،11، 37 ، 79 ،18.

ثانياً : مخالفة قانون 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية حيث قامت الشركة بالإعلان عن الصيدليات التي اتخذوا منها فروعاً لشركتهم وذلك دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك الإعلان طبقاً للقانون رقم 206 لسنة 2017 في مادته أرقام 2،3.

ثالثاً: يترتب على ما تقوم به الشركة عدداً من المخالفات أبرزها: الاستحواذ على عدد من الصيدليات تحت شارة الإدارة المالية لهذه الصيدليات وبيع الأدوية للجمهور مما تسبب في ممارسة احتكارية نهى عنها القانون.

وأضافت أن نفس المشكو في حقهم هم أصحاب ومؤسسي شركة المتحدة لتوزيع الأدوية وهي أكبر شركة لتوزيع الأدوية في وبذلك أصبح المشكو في حقهم فى الحقيقة والواقع أصحاب عدد كبير من الصيدليات تقوم بالبيع بصورة مباشرة للجمهور، مما يكونوا قد تكتلوا و احتكروا التجارة في الأدوية بالجملة وللجمهور مما يكون لهذا آثار ضارة اقتصادياً وكذلك يكون سبب فى احتكار أدوية وهي سلع استراتيجية لا يجوز أن تكون محل احتكار وتلاعب حيث يمنعوا توزيع الأدوية غير المتواجدة بسوق الدواء(النواقص) على غير صيدلياتهم مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدوائي.

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