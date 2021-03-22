أخبار عاجلة

الاردن : الاسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار الوبائي -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط -
"أبو عتيق": الموافقة السامية بخصوص "مسار" تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية المستدامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ نوفمبر الماضي

Print
الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ نوفمبر الماضي الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ نوفمبر الماضي

مصراوي Masrawy

08:30 ص الإثنين 22 مارس 2021

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 46 ألفا و951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ السابع من نوفمبر الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 11 مليون و 646 ألفا و 81 حالة.

ونقلت ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 212 حالة وفاة بالفيروس، فيما تعد أعلى حالات وفاة يومية بالفيروس يتم تسجيلها منذ التاسع من يناير الماضي عندما تم تسجيل 228 حالة وفاة بالفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية