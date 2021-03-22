بعد رصد "مؤشرات خطيرة" لكورونا... وزير الصحة العراقي يتوقع "أياما عاصفة"

★ ★ ★ ★ ★

جاء ذلك في تصريح خلال زيارته المصابين بكورونا في مدينة الطب بالعاصمة بغداد بحسب موقع "بغداد اليوم".

وقال التميمي إن "هناك أياما عاصفة تنتظر العراقيين إن لم يلتزموا بإجراءات الوقاية"، مضيفا "لدينا تقارير تشير لإصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والأرياف".

© REUTERS / Thaier Al-Sudani

وتابع "الكثير من العوائل فيها إصابات بفيروس كورونا بالكامل ويستمر أفرادها بالخروج والاختلاط وهم يعلمون بإصابتهم".

وأكد أن "تقليل الإجراءات وتخفيف الحظر أسبابهما اقتصادية، تخص حياة المواطنين ومعيشتهم"، منبها إلى أن "الزيادة بالإصابات سببها التهاون في إجراءات الوقاية والعزوف عن لبس الكمامة وعدم الاكتراث بتحذيرات ووصايا وزارة الصحة".

وأضاف الوزير: "نحذر من أيام قادمة عاصفة جدا بخطر كورونا ونخشى من الوصول لأرقام إصابات كبيرة ومؤسساتنا الصحية لا تستطيع استيعاب ملايين الإصابات وعلى المواطنين الالتزام".

وكشف أن 50% من حالات الإصابة تصل المستشفيات في حالة متأخرة ما يؤدي لحدوث وفيات بينها، مطالبا المواطنين بمراجعة المراكز الصحية بشكل فوري حين الشعور بأعراض المرض.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أكد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، أن مؤشرات الموقف الوبائي في الوقت الحالي خطيرة جدا، نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات.

وقال الحلفي "الموقف الوبائي الحالي وصل لمرحلة الخطورة وسيزداد الأمر تعقيدا في حال استمر معدل الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع"، مضيفا أن "موقف المؤسسات الصحية حتى الآن جيد من ناحية استيعاب المصابين، لكن لا نعلم ما سيحصل إذا ارتفعت الإصابات أكثر من الموقف الحالي، ربما من الصعب استيعاب أعداد المصابين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 4502 إصابة جديدة و38 حالة وفاة بكورونا.