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لا تنسوا دعاء الريح.. "أجواء الإثنين" بتوقيع "الحصيني": أمطار خفيفة هنا

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قال: تراوح الحرارة العظمى بين 32 و36 °C.. والصغرى بين 18 و25

لا تنسوا دعاء الريح..

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم الإثنين حارة نهاراً على معظم المناطق؛ لتراوح الحرارة العظمى بين 32 و36 °C، ومعتدلة الى لطيفة ليلاً تراوح الصغرى بين 18 و25 °C.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏يُستثنى من ذلك المرتفعات الغربية والجنوبية وطريف معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، الحرارة العظمى 25 و29 °C، والصغرى بين 10 و15 °C".

‫وتابع: "‏لا تنسوا دعاء الريح متوقع اليوم الإثنين 1442/8/9هـ، أمطار خفيفة على أقصى الشمالية -إن شاء الله-".

‏وأردف: "نشاط للرياح من متوسط إلى شبه قوي مثيرة للأتربة، إلا أن يصرفها الله، على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية وتبوك والجوف وشمال المدينة وأجزاء من الإمارات وسلطنة عُمان وسوريا والأردن وشمال ".

لا تنسوا دعاء الريح..

لا تنسوا دعاء الريح..

حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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